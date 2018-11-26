ما فوائد رياضة "الكارديو" على الصحة في العشرينات من العمر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد الرياضة مهمة جدًا للحفاظ على صحة ورشاقة الجسم، وعلى الرغم من أن الكارديو قد يكون الجزء الأقل إثارة بين التمارين الرياضية، إلا أنه لا يجب التخلي عنه.

فمن تقليل مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكري إلى الحفاظ على صحة القلب والرئة، ثبُت أن لتمارين الكارديو خصائص إضافية تساعد في تعزيز ذاكرتك مستقبلًا.

وفق ما نشرته مجلة "هير" الأيرلندية، وجدت دراسة حديثة أن ممارسة تمارين الكارديو في العشرينيات من عمرك، يحافظ على صحة ذاكرتك ويعززها على المدى الطويل.

ففي الدراسة أثبتت النتائج أن هناك علاقة وثيقة بين الدماغ ومهارات التفكير والحركة البدنية، وذلك بعد إجراء اختبارات تتعلق بالذاكرة.

وبالإضافة إلى ذلك لاحظ الباحثون أن الاختبارات المتعلقة بالذاكرة المُستخدمة في الدراسة، تعد بمثابة كاشف دقيق عن الإصابة بالخرف، ووفقًا للخبراء قد يشير ذلك إلى أن ممارسة تمارين الكارديو تشكل حماية مبكرة من الخرف.