ياسمين الخطيب تسخر بهذه الطريقة من آخر حكم قضائي بين أحمد عز وزينة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سخرت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب من المبلغ الذي ألزمت به محكمة الأسرة الفنان أحمد عز، وهو 30 ألف جنيه إسترليني كمصاريف مدرسية للتوأم "عز الدين وزين الدين" اللذين نسبا إليه من الفنانة زينة.

وقالت الخطيب في تغريدة لها عبر صفحتها على "تويتر" مازحةً: "خبر محكمة الأسرة تُلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترليني مصاريف مدرسية لطفلي زينة!".

وأضافت: "بغض النظر عن صياغة الخبر اللي تعمد كاتبه يصف الطفلين بـ (طفلي زينة) وليس (طفليهما).. 30 ألف إسترليني يعني حوالي 700 ألف جنيه مصري".

وتابعت: "لا حاجة بسيطة.. ده أكتر من اللي اتصرف على تعليمي وجهازي وجهاز أختي!".

وكانت محكمة الأسرة قضت السبت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف إسترليني مصاريف مدرسية إلى توأمه من الفنانة زينة.

وقال محامي الفنانة زينة إن المحكمة قدرت مبلغ المصروفات بالجنيه الإسترليني، نظرًا لأن توأم زينة ملتحقين بمدرسة إنترناشونال (مصاريفها بالجنيه الإسترليني)، وأنه يمكن للمدعي عليه "عز" دفع المبلغ بما يعادله بالجنيه المصري.

وكانت زينة قد أقامت دعوى خلع من عز بعد خلافات نشبت بينهما لسنوات في المحاكم لإثبات زواجهما ونسب التوأم له، وفي النهاية قضت محكمة الأسرة بداية 2018 بتطليق الفنانة طلقة بائنة بالخلع.