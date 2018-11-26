ميغان ماركل تُخالفُ التوقّعات.. وتتّخذُ هذا القرار لحين موعد ولادتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم كلّ التقارير، التي سبق أنْ تحدّثتْ عن احتماليّة أخذ دوقة ساسكس، ميغان ماركل، أجازة من أجل إراحة نفسها، تحضرًا لدخولها أشهر الحمل الحاسمة، ومن ثمّ إنجاب أوّل أطفالها بحلول فصل الربيع المُقبل، إلا أنّ الحقيقة هي أنّ ميغان لا تخطّط للحصول على أجازة، أو فترة راحة، بل على العكس، تنوي الانخراط في العمل لحين موعد الولادة.

وأفادتْ بهذا الخصوص، مجلة "فانيتي فير"، بأنّ ميغان أخبرتْ مساعديها بالفعل، بأنّها ترغب في مواصلة العمل قدر استطاعتها، حتى قرب موعد ولادتها الربيع المُقبل، وأنّه من المتوقّع أنْ تعلن عن تعاون مع جمعية خيرية جديدة على الأقلّ، بحلول نهاية العام.

وأضافتْ المجلة، أنّ ميغان لا تتعامل مع مهامها كدوقة باستخفاف، بل تحرص على مباشرة كلّ أعمالها بمنتهى الجديّة، وهو ما يؤكّده مساعدوها، والموظفون العاملون هناك.

كما يبدو، وفق ما أكّدته المجلة بما يتوافر لها من معلومات، أنّ ميغان لا تريد أنْ يكون الحمل سببًا في الانتقاص من الاهتمام، الذي تودّ أنْ توليه لعملها، وللقضايا التي تدعمها.