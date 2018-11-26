5 وصفات غريبة لإطلالة فاتنة.. منها أحمر الشفاه لإخفاء الهالات الداكنة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

تُطالعنا بين الحين والآخر وصفات تجميلية غريبة تفاجئنا، ولكن هل تعلمون أن غرابة بعض الوصفات ممكن أن تترافق مع سهولة تطبيقها وفعاليتها.

وفيما يلي على 5 وصفات استطاعت أن تثبت نجاحها في الحصول على إطلالة مشرقة في دقائق، بحسب موقع "العربية".

1- أحمر الشفاه لإخفاء الهالات الداكنة

لا تستغربوا إمكانية استعمال أحمر الشفاه الأحمر لإخفاء الهالات الداكنة المحيطة بالعينين، فهناك العديد من الفيديوهات التي نُشرت على موقع "يوتيوب" تؤكّد فعالية هذه الحيلة البسيطة. يكفي الاستعانة بريشة الكونسيلر لتطبيق بعض لمسات من أحمر الشفاه الأحمر على محيط العينين ثم تمويهها جيدًا بواسطة الأصابع قبل تطبيق الكونسيلر الذي تستعملونه عادةً. وستتفاجأون أن الهالات الداكنة اختفت بشكل نهائي خاصة على البشرات الداكنة.

2- البودرة للحصول على رموش طويلة

لزيادة مفعول الماسكارا في مجال جعل الرموش أكثر طولًا وكثافة، يكفي الاستعانة بالقليل من البودرة التجميلية التي تُستعمل عادة للجسم، بعد وضع الطبقة الأولى منها، استعيني بأصابعكِ لوضع القليل من البودرة على رموشكِ بحيث يصبح لونها رماديًا ثم قومي بوضع طبقة ثانية من الماسكارا وستتفاجئين بطول وكثافة الرموش التي تحصلين عليها.

3- الجوارب لتطبيق كريم الأساس

لدى عدم توفر الإسفنجة أو الفرشاة التي تستعينين بها لتطبيق كريم الأساس على بشرتكِ، استبدليها بالجوارب المصنوعة من البوليستر، يكفي إدخال اليد في الجورب والاستعانة به كأداة لمد كريم الأساس على البشرة وتمويه المستحضر جيدًا.

4- الماء البارد لتجفيف طلاء الأظافر بسرعة

قد تعتقدون أن تعريض الأظافر للماء بعد تطبيق الطلاء مباشرة عليها يؤدي إلى إزالة الطلاء أو تلفه، ولكن هذا الاعتقاد يكون خاطئًا إذا كان الماء المستعمل باردًا، يكفي تحضير وعاء فيه ماء مثلج ووضع الأظافر فيه مباشرة بعد تطبيق جميع طبقات الطلاء عليه، انتظروا حوالي 5 دقائق قبل رفع الأظافر من الماء ستكتشفون أن الطلاء جف بشكل نهائي.

5- الصابون لتثبيت شعر الحاجبين

يشكل الاهتمام بكثافة الحاجبين وترتيبهما ضرورة لنجاح المكياج والإطلالة، وللحصول على النتيجة المرجوة، يكفي ترطيب الفرشاة الخاصة بتمشيط الحاجبين وحفها قليلًا على لوح من الصابون قبل تمريرها على الحاجبين للحصول على مفعول الجل المثبت للحواجب.