الأوردة العنكبوتية تختلف عن دوالي الساقين.. نصائح وقائية ووسائل علاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء أبو بكر

من الشائع ظهور الدوالي أو الأوردة العنكبوتية في منطقة الساقين، إلا أن كل مشكلة منهما تختلف عن الأخرى وتحتاج إلى وسائل علاجية معينة للتخلص منها والتمتع بسيقان ناعمة وصافية.. فما الفرق بينهما؟

الدكتورة إلهام الشطوري، أخصائي الجلدية والتجميل بعيادات In Shape، قالت إندوالي الساقينتكون كبيرة ومحسوسة وبارزة عكسالأوردة العنكبوتيةالتي تظهر في الساقين أيضًا، فهي تكون مرئية لكن غير بارزة، موضحة أنهما يتشابهان غالبًا في الأسباب، لذلك من الممكن تجنب أي منهما قدر الإمكان، عن طريق اتباع النصائح التالية، خاصة من لديهم عوامل وراثية، منها:

لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".