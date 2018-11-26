نيكولا مزهر: داليدا خليل عملتلي unfollow!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الممثّل، نيكولا مزهر، اثبات نفسه على السّاحة الفنية، من خلال الأداء التمثيلي المميّز، وتأنيه في اختيار الأدوار التي يجسدها، إذْ يفاجئ الجمهور دومًا بقدراته الابداعيّة.

ومن جديد، يتحوّل مزهر إلى حديث السّاعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، بفضل أدائه في مسلسل "ثورة الفلاحين"، وتجسيده لشخصية سليم بيك، المقعد الذي يواجه مختلف مصاعب الحياة، من على كرسيّه المتحرّك.

الفيديو المرفق، يعرضُ المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا"، مع الممثل نيكولا مزهر، الذي تحدّث عن دوره في مسلسل "ثورة الفلاحين"، متطرقًا الى خلافه مع الممثّلة، والفنانة داليدا، وما آلت إليه الأوضاع بينهما.