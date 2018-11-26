ليلى عبدالله: تسرعّت بزواجي.. ولا أحد يقدر يجرحني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة الكويتية، ليلى عبدالله، عن ندمها لتجربة الزواج، موضحة أنها ليس لديها استعداد لتكرارها مرة ثانية.

وقالت ليلى في تصريحات إذاعية: "الحين أنا وايد مركزة على شغلي بطريقة غير طبيعة.. أشوف إني شغلي هو كل حياتي.. وندمت على تسرعي في اتخاذ قرار الزواج في المرة الأولى".

واعترفت ليلى أنها خضعت للعديد من عمليات التجميل لوجهها، لكنها لم تجر أي جراحة بجسدها، هذا بالإضافة إلى حبها الشديد للتسوق.

وردت ليلى على اتهامها بأنها تدعي دائمًا أنها لا تملك مالًا، وأنها تساعد عائلتها في الأمور المالية، قائلة: "أنا ما أحب أبين إن عندي فلوس.. فلما بيسألوني عن فلوسي برد عليهم كده".