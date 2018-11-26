حلا نورة تعود لزوجها بعد الانفصال.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة السعودية حلا نورة عودتها إلى زوجها مجددًا بعد إعلانها الانفصال عنه في شهر سبتمبر الماضي.

وردت حلا – في فيديو عبر حسابها بتطبيق "سناب شات"- على تساؤلات جمهورها حول سبب استقرارها في دولة الكويت وليس وطنها السعودية، موضحة أنها تعيش بجوار زوجها الكويتي ولا يمكن أن تتركه.

كما قامت الممثلة السعودية برفع يدها لإظهار خاتم الزواج الذي كانت لا ترتديه طوال الفترة الماضية.

وأعلنت نورة انفصالها عن زوجها في شهر سبتمبر الماضي، أثناء ردها على سؤال أحد متابعيها خلال فيديو مباشر لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، قائلة: "كفاية بقى تسألوني الأسئلة الشخصية ديه..هريحكم أنا فعلا انفصلت مو لابسة دبلة".

وتخطت الفنانة السعودية حلا نورة أزمتها النفسية الأخيرة بعد إعلانها وفاة والدتها عبر صفحاتها بالسوشال ميديا، وهو الخبر الذي تم تكذيبه من قبل والدتها نفسها ما اضطرها إلى اتخاذ قرار باعتزال الفن بسبب الهجوم الشديد عليها.