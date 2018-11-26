هل تشعر بالطعش الدائم أثناء النهار؟.. للنوم علاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-
كشفت دراسة جديدة أجريت في جامعة ولاية بنسلفانيا، أن العطش أثناء النهار قد يكون سببه نقص النوم، وأن النقص المزمن في النوم قد يزيد خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسّمنة وأمراض الكلى.
وشارك في الدراسة 20 ألف شخص، حيث تم فحص مستوى تركيز البول للمشاركين، وتبين أن النوم 6 ساعات أو أقل في اليوم يزيد جفاف الجسم، ويرفع نسبة العطش مقارنة بالنوم 8 ساعات يومياً. ويمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء على تخفيف آثار نقص النوم على الكلى، والحد من الإحساس بالعطش، وفقًا لجريدة "البيان" الإماراتية.
وتنصح توصيات الدراسة بالنوم 7 إلى 8 ساعات يوميًا، وتغيير نمط الحياة لتفادي النقص المزمن في النوم.
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