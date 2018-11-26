كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 04:28 صباحاً - جدول مباريات اليوم الإثنين 26-11-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

تختم اليوم الإثنين مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوريات الأوروبية الكبرى – الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي – والتي تشهد مباريات قليلة الأهمية ، نظراً لباقي مباريات الجولة من تلك البطولات. وشهدت مواجهات أمس الأحد فوز آرسنال على بورنموث بهدفين مقابل هدف في البريميرليج ، وخطف إشبيلية صدارة الدوري الإسباني من برشلونة بتحقيقه الفوز ، بينما بقي الوضع على حاله في مباراة لاتسيو الرابع ضد ميلان الخامس في الكالتشيو بعد تعادلهما بهدفٍ مقابل هدف. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. الإثنين 26 / 11 / 2018 ، بتوقيت القاهرة.. الدوري المصري حرس الحدود ضد وادي دجلة .. الساعة 14:45 مساءاً (أون سبورت) بتروجت ضد سموحة .. الساعة 17:15 مساءاً (أون سبورت) الزمالك ضد الجونة .. الساعة 20:00 مساءاً (أون سبورت) الدوري الإسباني ريال سوسيداد ضد سيلتا فيجو .. الساعة 22:00 مساءاً (بي إن سبورتس) الدوري الإنجليزي بيرنلي ضد نيوكاسل يونايتد .. الساعة 22:00 مساءاً (بي إن سبورتس) الدوري الإيطالي كالياري ضد تورينو الساعة 21:30 مساءاً (بي إن سبورتس) الدوري المغربي الوداد البيضاوي ضد الفتح الرباطي .. الساعة 20:00 مساءاً (قنوات محلية)

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