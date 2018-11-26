كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 04:28 صباحاً - شاهد - مجدي يعقوب يكشف الإعجاز العلمي لمركز أسوان للقلب

مجدي يعقوب

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن هناك الكثير من الأبحاث تخرج من مركز أسوان للقلب تخص ضعف عضلة القلب وكيفية علاجها، مؤكدًا أن هناك أساتذة عالميين يشاركون في مؤتمرات هامة بأسوان لتحسين القلب الصناعي لعلاج ضعف عضلة القلب.

وأوضح "يعقوب" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن القلب الصناعي يستعمل في إرجاع القلب لطبيعته، من ثم يبدأون في دراسة تقوية عضلة القلب، من خلال علم الجينات والجزيئات.

وأشار جراح القلب العالمي، إلى أنهم يدرسون إعادة تجديد خلايا القلب، والتي يفقدها البالغين والأطفال، ولكن يتمتع بها الرضع، ما دفعهم لدراسة الحالات ومحاولة التوصل لعلاج جذري.

وتابع أن هناك تقدما كبيرا في علم الخلايا الجذعية، والتي أصبحت تنتج من خلايا الجلد عوضا عن العمود الفقري، مؤكدا أنها ستساعد بشكل كبير في تقوية عضلة القلب.