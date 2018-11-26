كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 04:28 صباحاً - سامح الصريطي: "والدي خد حكم إعدام مرتين"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

كشف الفنان سامح الصريطي، أن والده صدر ضده حكم بالإعدام مرتين.

وأضاف الصريطي خلال لقائه ببرنامج «الستات ما بيعرفوش يكدبوا» تقديم الإعلاميات منى عبد الغنى ومفيدة شيحة وسهير جودة، المذاع على فضائية «cbc»: "، :«والدي شارك في ثورة 1919، والإنجليز أصدروا ضده حكم بالإعدام وخرج بكفالة، وباعت جدتي فدان أرض في ذلك الوقت والمرة الثانية كانت بسبب اتهامه بالمشاركة في انقلاب قطار كان يحمل معدات للإنجليز وصدر ضده حكم بالإعدام وهرب».

وتابع أن والده كان عضوًا في حزب الوفد، وأثناء مشاركته في إحدى التظاهرات ضد الإنجليز أصيب بطلقتين في ساقيه، وكان صديقا للراحل عبد الفتاح الشعشاعي، وكان إمام مسجد السيدة زينب وأرسلني إليه لحفظ القرآن الكريم، وكان شخصا طيبا وفى أحد الأيام قابلنى أحد الشيوخ وقال لى: ليه بتروح مسجد السيدة زينب أنا ممكن أحفظك القرآن هنا، وبالفعل حفظت على يده القرآن الكريم».