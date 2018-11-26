كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 04:28 صباحاً - نور عن أجور الفنانين : ليست دليل للنجاح..وكل واحد بياخد نصيبه

كتبت : انجي بيومي

علقت الفنانة نور على الارتفاع في أجور النجوم والممثلين خلال الـ5 سنوات التي ابتعدت فيها عن الفن والتمثيل قائلة «كل واحد بيأخذ نصيبه».

وأضاف "نور"، خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس"، والمُذاع عبر فضائية "النهار": «نتيجة إني قعدت خمس سنين دي نتيجة طبيعية إن الأجر بتاعي ميكونش ارتفع زي ناس اشتغلت خمس سنين».

وأشارت: «مش معني إن أجر الفنان يبقي عالي يبقي هو ناجح، وممكن أجر الفنان يكون مرتبطا بنجاحه بس دا مش شرط أساسي علشان يبقي ناجح»، متابعة: «إن الفنان ينزل من أجره علشان عمل حلو، ويرجع يعلي أجره في عمل تاني أنا مش شايفه إن دي فيها مشكلة».