كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 04:28 صباحاً - موعد إياب نهائي الكونفدرالية بين الرجاء المغربى وفيتا كلوب

الكونفدرالية

انتهت مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى جمعت الرجاء البيضاوي المغربي أمام فيتا كلوب الكونغولي، بنتيجة 3 / 0 لصالح بطل المغرب ، وهى التى جمعتهما على ملعب "محمد الخامس" بالمغرب.

موعد إياب نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الأحد المقبل الموافق الثاني من ديسمبر على "ملعب الشهداء" بالكونغو فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيقود المباراة تحكيميا الحكم الشهير باكاري جاساما.

ويعود آخر لقب أحرزه الرجاء الرياضي، على المستوى الأفريقي إلى 2003، حين فاز بكأس الاتحاد الأفريقي، بعد أن سبق له، أن فاز بدوري الأبطال في 1989 و1997 و1999