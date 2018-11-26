كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 04:28 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-11-2018 فى الدورى المصرى

الدورى المصرى

ننشر مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 26 / 11 / 2018 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة حرس الحدود ووادى دجلة على ستاد المكس ومباراة بتروجت وسموحة على ستاد السويس الجديد ومباراة الزمالك والجونة على ستاد بتروسبورت .

موعد مباراة حرس الحدود ووادى دجلة

تقام مباراة حرس الحدود ووادى دجلة على ستاد المكس فى تمام الثالثة الا ربع عصر اليوم الاثنين فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى منتشياً بفوزه على المصرى البورسعيدى بثلاثية دون رد فيما نجح وادى دجلة فى إيقاف انتصارات بيراميدز بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة .

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 17 هدف فيما يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 22 هدف .

ويأمل طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود فى مواصلة نتائجه المتميزة فى الفترة الاخيرة سعياً للتقدم فى سباق مراكز الدورى بينما يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لإستكمال صحوة فريقه التى أذهلت كل متابعى المسابقة لخطف النقاط الثلاث فى ظل التقارب بين الفريقين فى جدول الدوري .

موعد مباراة بتروجت وسموحة

تقام مباراة بتروجت وسموحة على ستاد السويس الجديد فى تمام الخامسة والربع عصر اليوم الاثنين فى مواجهة يدخلها الفريق البترولى سعياً للعودة للانتصارات بعد التعادل مع الطلائع بثلاثة اهداف لكل فريق فى الجولة الماضية فيما تعادل سموحة مع الجونة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور له بالمسابقة بعد تأجيل مباراته مع الأهلى وذلك بسبب ارتباط الفريق الاحمر بمواجهة الوصل الاماراتي، بالبطولة العربية للأندية والتى ودع منافساتها .

ويحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 9 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعهم من 4 انتصارات و 8 تعادلات وتعرض الفريق للهزيمة في مباراة واحدة، ولديه مباراتين مؤجلتين أمام المصري البورسعيدي والأهلي.

ويأمل طارق يحيى المدير الفنى لسموحة فى خطف النقاط الثلاث بأول ظهور له مع الفريق السكندرى خلفاً لعلى ماهر لاسيما أمام بتروجت الذى تولى تدريبه ويعلم كل خفاياه فيما يأمل مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت فى تحقيق أول انتصار له مع الفريق البترولى والثانى لبتروجت هذا الموسم .

موعد مباراة الزمالك والجونة

تقام مباراة الزمالك والجونة على ستاد بتروسبورت فى تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين ، وكان الفريق الابيض قد واصل سلسلة انتصاراته بعدما حقق فوزًا غاليًا على الداخلية بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة عشر من الدوري واستطاع بهذا الفوز الاحتفاظ بالصداراة منفردًا برصيد 29 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن بيرميز صاحب المركز الثاني.

لن يفتقد الزمالك أي لاعب بداعي الإيقاف، وسيشهد هذا اللقاء عودة محمد عبد الغني بعد غيابه ثلاث مباريات بسبب الإيقاف، لكن سيغيب محمود حمدي بداعي الإصابة، وستكون كل العناصر المتبقية متاحة أمام المدرب كريستيان جروس.

ولن يفتقد فريق الجونة أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب هشام زكريا لإختيار التشكيل الأمثل لخوض هذه للمباراة

لن يغير كثيرًا زكريا في طريقته الذي اعتاد عليها والتي تسببت في صعود الفريق للدوري الممتاز، وسيعتمد على لؤي وائل وأحمد سعيد أوكا في مركز قلب الدفاع، ومن المتوقع أن يقود الهجوم أمام الفارس الأبيض محمد ناجي جدو

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.