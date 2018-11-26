كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 04:28 صباحاً - تركي اّل الشيخ يقبل استقالة المقيرن من رئاسة العميد

نواف المقيرن

أعلن نواف المقيرن، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، رسمياً، استقالته من رئاسة “العميد”، بعد هزيمة الفريق من الأهلي، في ديربي جدة، مساء أمس الأحد.

وسقط فريق الاتحاد في فخ الهزيمة للمرة الثامنة خلال 10 جولات في الدوري السعودي، بثلاثية مقابل هدف على يد جاره الأهلي، بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب “الجوهرة”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتذيل فريق الاتحاد ترتيب جدول الدوري السعودي، بعد أن اكتفى بحصد نقطتين، خلال 10 جولات خاضهم حتى الآن، حيث تعرض للهزيمة في 8 مبارايات وتعادل في إثنين آخرين.

وكتب المقيرن على حسابه الرسمي، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قائلًا: “لكل الاتحاديين الأعزاء على قلبي لظروفي الخاصة تقدمت لأخي معالي الأستاذ تركي آل الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي”.

وأضاف: “عملت ما استطيع من أجل هذا الكيان العظيم وجمهوره الغالي، وسأظل إلى جانب اتحادنا كمحب وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلة متمنياً التوفيق للعميد وجمهوره”.

رد تركي اّل الشيخ

وافق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على استقالة نواف المقيرن، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، والتي قدمها منذ قليل، بعد هزيمة الفريق على يد الأهلي، في ديربي جدة، مساء أمس الأحد، وتكليف المهندس لؤي ناظر بالرئاسة وحمد الصنيع في منصب نائب الرئيس.

وسقط فريق الاتحاد في فخ الهزيمة للمرة الثامنة خلال 10 جولات في الدوري السعودي، بثلاثية مقابل هدف على يد جاره الأهلي، بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب “الجوهرة”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليتذيل جدول البطولة برصيد نقطتين فقط.

وأعلن المقيرن استقالته عبر موقع “تويتر”، قائلًا: “لكل الاتحاديين الأعزاء على قلبي لظروفي الخاصة تقدمت لأخي معالي الأستاذ تركي آل الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي، عملت ما استطيع من أجل هذا الكيان العظيم وجمهوره الغالي، وسأظل إلى جانب اتحادنا كمحب وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلة متمنياً التوفيق للعميد وجمهوره”.

ورد آل الشيخ على حسابه الرسمي أيضًا عبر تويتر، قائلًا: “بناء على تقديم أخي نواف المقيرن استقالته من إدارة نادي الاتحاد، فقد تم قبول استقالته مقدراً له جهوده خلال المرحلة الماضية، كما تم تكليف المهندس لؤي ناظر برئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد، والأخ حمد الصنيع نائباً للرئيس، تمنياتي لهم وللاتحاد بالتوفيق”.