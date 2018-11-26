كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 04:28 صباحاً - حكام مصريين لقمة الترجي والنجم.. وتوانسة لمباراة بيراميدز والجونة

بروتوكول مصري تونسي

كشف هشام قيراط رئيس لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم، عن اسناد مباراة النجم الساحلي والترجي التونسي إلى طاقم تحكيم مصري، مشيرًا إلى أنه سيتم الاعلان عن اسمائهم خلال الساعات المقبلة.

المباراة المقرر اقامتها مساء الاربعاء المقبل في اطار منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري التونسي الدرجة الأولى الممتاز.

وقال قيراط في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مباراة بيراميدز والنجوم ستشهد تواجد طاقم تحكيم تونسي".

وأضاف: "لن يتواجد حكم خامس لأننا في تونس نعتمد على أربعة حكام فقط، وغدًا اتحاد الكرة المصري هو الذي سيعلن عن طاقم الحكام".

يذكر، أن مباراة بيراميدز والجونة تقرر اقامتها في السابعة من مساء الاربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري وكان مسئولي النادي الأول قد أعلنوا عن رغبتهم في استقدام حكام اجانب.

واحتتم قيراط تصريحاته: "لم نطلب حكامًا بعينهم من مصر لإدارة لقاء النجم والترجي، نثق في اختيارات لجنة الحكام بالاتحاد المصري".