كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 04:28 صباحاً - بالفيديو.. الحاجة غالية عن رحلتها مع المرض : أجريت 50 عملية جراحية..وموت عيالي قهرني

كتبت : انجي بيومي

«وفاة 3 من أبنائي أصابني بالقهر وجعل المرض بمختلف أنواعه يتسلل لجسدي، واضطررت لإجراء ما يقرب من 50 جراحة»، هكذا بدأت الحاجة «غالية»، حديثها والدموع تحبس صوتها عن رحلتها مع المرض.

وقالت، خلال التقرير الذي عرض ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e»: «توفي ابن زوجي بعد عقد قرانه، وقُتلت ابنتي الصغرى، والكبرى توفيت أثناء الولادة، وأعيش مع ابنتى وزوجها واثنين من أطفالهما، وهي التي تتحمل تكاليف علاجى، حيث أعانى من الأمراض المختلفة التي أصابتني لحزني على أبنائى الثلاثة».

وأضافت: «قُطعت رجلى اليسرى بسبب السكر وأجريت 7 جراحات في العين، و3 في العمود الفقرى، و7 في الذراع وواحدة في الرحم والمرارة والقلب المفتوح و15 في أذني و5 في يدي وغيرها».

وأوضحت: «ابنتى تخرج في الصباح للعمل وأنا أعمل لها شغل المنزل وأحضر الطعام لأولادها ولذلك أجلس على الأرض لتنظيف الأرضية، ومش عايزة حاجة غير كرسى متحرك وعلاج لعيونى، ومصدر دخل لتأمين نفقات علاجى».

وبكت الحاجة «غالية» مرددة: «اللى قهرنى موت عيالى.. والحمد لله».