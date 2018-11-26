ممثل الاتحاد الأوروبي: ندفع 20 مليون يورو لتمكين المرأة ومواجهة العنف ضدها

أعرب إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، عن سعادته بجهود القطاعات الحكومية والمدنية والقوى الناعمة الممثلة في الفن، لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة.

وقالت سوركوش، خلال كلمته بمؤتمر المبادرة القومية لمواجهة العنف ضد المرأة في المواصلات العامة، إن قضية تمكين المرأة تتصدر أولوليات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناهضة التحرش، المعرقل لتقدم السيدات، الذي يمثل مشكلة كبيرة ليس فقط في مصر، بل في مختلف دول العالم.

وأضاف أن الاتحاد يدعم مشاريع المرأة، بالتوافق مع استراتيجيات التمكين النسوي في الحكومة المصرية، وتعزير سلامة النساء في حياتهن الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع 20 مليون يورو لتمكين المرأة ومواجهة النف ضد المرأة، المشاريع في مجالات اقتصادية واجتماعية.

وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي استضافت أمس الأحد 25 نوفمبر 2018، مؤتمر إطلاق المبادرة القومية لمواجهة العنف ضد المرأة في المواصلات العامة، وهي أول وأكبر مبادرة من نوعها في مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين، وذلك برعاية وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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