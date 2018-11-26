في الشتاء قدمي لأسرتك شوربة البطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير: شوربة كريمة الدجاج 5 كوب ماء ساخن 3 حبات بطاطس متوسطة مقطعة مكعبات 1/4 كوب بصل اخضر مفروم 1/4 كوب كرفس مقطع 2م طعام زبدة للتزيين: 2م طعام بصل أخضر مقطع طريقة التحضير : - سخني الزبدة في وعاء متوسط ثم أضيفي البصل الأخضر وحركي لمدة 2-3 دقائق أو حتى يذبل البصل . - أضيفي كلا من الماء الساخن ، البطاطس، الكرفس ومكعب مرقة الدجاج واطبخي لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج البطاطس . - أضيفي شوربة الدجاج وحركي جيدا ثم اطبخي لمدة 10 دقائق. - اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزينيها بالبصل الأخضر

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