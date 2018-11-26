كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:13 صباحاً - ننشر قائمة الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

الجونة

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة هشام زكريا، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، اليوم الاثنين، على ملعب بتروسبورت.

الزمالك يلاقي الجونة في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساءً.

قائمة الجونة لمباراة الزمالك في الدوري المصري:

١- عمر رضوان ٢- محمد عبدالجواد ٣- هيثم محمد ٤- عمرو سعداوي ٥- لؤي وائل ٦- أحمد سعيد "أوكا" ٧- أحمد مجدي ٨- شيكاتارا ٩- أحمد الشناوي ١٠- مصطفى جابر ١١- فادي فريد ١٢- جوناثان أنجويم ١٣- أحمد علي ١٤- محمد نادي ١٥- محمد ناجي "جدو" ١٦- خالد صبحي ١٧-أحمد أباظه ١٨-كريم سالم ١٩-حسام زين.

ويغيب الثنائي أحمد عيد عبد الملك، ومحمد شبراوي للإصابة، فيما يفتقد الفريق جهود الثنائي جاتوش بانوم وإسلام رشدي للحصول على الإنذار الثالث.

يذكر أن الجونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 16 نقطة بعد 14 جولة