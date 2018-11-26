كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:13 صباحاً - عثمان ديمبلي يطلب الرحيل من برشلونة بالمريكاتو الشتوي
عثمان ديمبلي
قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أنّ اللاعب الدولي الفرنسي "عثمان ديمبلي" جناح فريقبرشلونة الإسباني، قد توجه بطلب إلى إدارة ناديه بشأن مستقبله.
وبحسب الصحيفة نقلًا عن شبكة "جول" العالمية في نسختها الإسبانية، فإن "ديمبلي" قد طلب من إدارة النادي الرحيل عن صفوف البلوجرانا في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.
ووفقًا للشبكة العالمية، فإن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق يريد الرحيل، بسبب المشاكل التي يُعاني منها مُنذ انتقاله إلى البلوجرانا.
وأشارت الشبكة إلى أنّ الانتقادات التي يتعرض لها "ديمبلي" تثير استياء اللاعب الفرنسي، لذلك يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة.
يُذكر أن الشبكة قد ذكرت من قبل، أنّ مسؤولي برشلونة يدرسون بالفعل بيع صاحب الـ"21" عامًا، من أجل إفساح المجال لعودة البرازيلي "نيمار دا سيلفا" نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
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