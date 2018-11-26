كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:13 صباحاً - موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم في الدوري المصري

الزمالك

يواجه نادي الزمالك نظيره الجونة، اليوم الإثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بالدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامته علي على ملعب بتروسبورت.

الزمالك يسعي لمواصلة نتائجه الجيدة خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق 4 انتصارات متتالية علي الإنتاج وحرس الحدود ووادي دجلة بالدوري وفوز علي الاتحاد السكندري ضمن منافسات البطولة العربية.

وأعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه لمواجهة الجونة، طالع القائمة من هنا.

موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الإثنين في الدوري المصري:

تقام مباراة الزمالك والجونة في تمام الثامنة مساءً علي أرضية ملعب بتروسبورت.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة:

من المنتظر أن تنقل المباراة عبر فضائية أون سبورت - النيل للرياضة.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، حصيلة خوضه 12 لقاء، بينما الجونة يتواجد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد 14 جولة