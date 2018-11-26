كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:13 صباحاً - إبراهيم نورالدين حكمًا لمباراة الزمالك والجونة في الدوري

إبراهيم نورالدين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام المباريات التي ستقام اليوم الإثنين. المواجهات المقرر خوضها ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من عمر الدوري المصري الممتاز. وجاءت قائمة الحكام على النحو التالي:- حرس الحدود ووادي دجلة : محمود دسوقي ويعاونه كريم مهيا وأحمد رشدي، وحسين إسماعيل حكماً رابعاً، وكل من محمد سيد بكر وهشام الفلال حكماً خامساً. بتروجت وسموحة : محمود وفا ويعاونه أحمد عطية ومحمود عبد السميع، وشريف مهنا حكماً رابعاً، وكل من عمرو عايد وحسن السندبيسي حكماً خامساً. الزمالك والجونة : إبراهيم نور الدين ويعاونه عبد الفتاح عريشة ووائل شعبان، ومصطفى عثمان حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجي وحسام الجلاد حكماً خامساً.

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