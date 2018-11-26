كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:13 صباحاً - منى مينا: "الأطباء بينزلوا النبطشية عارفين ياهيتشتموا ياهيضربوا"
كتبت : شيرين عصملي
استنكرت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إعلان "لو بصينا في المراية"، مؤكدة انه أثار غضب عدد كبير من الأطباء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن هذا الاعلان يأتي كجزء من حملة إعلامية ممنهجة ومتصاعدة ضد الأطباء.
وتسائلت "مينا"، إين الحديث عن الأطباء الموجودين في مركز مجدي يعقوب، ومركز الدكتور غنيم للكلي، والأطباء الذين يتعرضوا للضرب والاعتداء بشكل يومي في الاستقبال، معقبًة: "الأطباء بينزلوا النبطشية عارفين ياهيتشتموا أو يضربوا".
وتابعت، أن وزارة الصحة عندما حاولت دعم المريض الفقير، لم تفكر في دعم إمكانيات المستشفيات الحكومية، وإنما تفكر في تحديد كشف الأطباء في العيادات الخاصة، مشددة على أن هناك مشكلة في الصحة وهناك تصدير دائم أن الأطباء هم سبب المشكلة.
وأكدت أن الهدف الرئيسي لشباب الأطباء حاليًا هو إيجاد فرصة للسفر، وطلاب الطب قبل تخرجهم يقوموا بمذاكرة المعادلات الأجنبية، والطلاب المتفوقين الذين يعرض عليهم فرص لنيابات الجامعة، ولاتجد قبول، وحذرت، من خطورة هذه الحملة على أطباء مصر، قائلة: "أنا بحذر مش هنلاقي دكاترة بعدين".
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