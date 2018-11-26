كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:13 صباحاً - شويكار عن اختفاءها : "إديت الفن اللى أقدر عليه..وهذا سبب ابتعادي"
كتبت : انجي بيومي
أكدت الفنانة شويكار أنها احتفلت بعيد ميلادها يوم 4 نوفمبر الجاري بصحبة ابنتها وأحفادها وعدد قليل من أصدقائها، قائلة: «حالتى الصحية السيئة سبب ابتعادي عن الإعلام ومبحبش حد يشوفنى تعبانة والحمد لله بقيت كويسة وأديت الفن اللى قدرت عليه ولما لاقيت نفسى مش قادرة أواصل توقفت».
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصرى: «أشاهد التليفزيون، وهناك بعض الفنانات المتميزات مثل منى زكى وهند صبرى وغادة عادل ودنيا سمير غانم»، موضحة «معرفش سبب احتفال وسائل الإعلام بعيد ميلادى النهاردة».
وتابعت: «ميرفت أمين صديقة عمرى، وابنتى لم تعمل في التمثيل لأنها تزوجت صغيرة السن ولم تفكر في دخول الفن، وقصة حياتى مفيهاش حاجة تشد علشان تتعمل عمل سينمائي».
شكرا لقرائتكم خبر عن شويكار عن اختفاءها : "إديت الفن اللى أقدر عليه..وهذا سبب ابتعادي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .