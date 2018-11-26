كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:03 صباحاً - مجدي يعقوب: الشباب هم مستقبل مركز أسوان للقلب.. فيديو
مجدي يعقوب
قال السير مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي ، إن الاعتماد على الشباب في مركز أسوان من أهم أولوياتي ، لأنهم هم المستقبل ، ويجب أن يتواجدوا لأنه لن يستمر المركز إلا بالشباب.
وأضاف يعقوب ، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر" ، أن مركز أسوان للقلب بدأ في الانتشار بكل أنحاء العالم ، لافتاً إلى أن بعذ الأساتذة من جامعات "انجلترا ونيويورك" ، قاموا بزيارة مصر لرؤية المركز والكتابة عنه.
ولفت طبيب القلب العالمي ، إلى أن الفضل في شهرة المركز، يعود للشباب المصري والإدارة القوية ، مضيفاً أننا نحتاج إلى الإبداع وبدون الإبداع لن يكون هناك طب أو علم .
وأوضح ، أنه استعان بكبرى الشركات والمهندسين في العالم ، لإنشاء مركز متكامل بأسوان ، لافتاً إلى أن المعمار مطلوب ولكن الأكثر من البناء هي العقول التي تدير هذه المنظومة ، وطاقة الشباب مطلوبة بصورة كبيرة خلال هذه المرحلة.
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