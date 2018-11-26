كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:03 صباحاً - مجدي يعقوب: إنشاء مركز للقلب بالعاصمة الإدارية مماثل لأسوان خلال عام

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور مجدي يعقوب، إنه من المتوقع إنشاء مركز جديد للقلب بالعاصمة الإدارية الجديدة مماثل لأسوان خلال عام، مضيفًا: "هنخدم الشعب ببلاش وعمرنا ما هناخد فلوس من حد".

وأكد خلال حديثه لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه اشترط في مشروع مركز القلب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة المجانية والإنسانية في إجراء العمليات بمستوى عال ومتطور، لافتًا إلى أن خدمة الإنسانية جزء من مشروعه.

وأشار إلى أنه يتوفر 75% من تكاليف مشروع مركز القلب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن عدد الحالات المعقدة في مركز أسوان تتخطى النسب العالمية، وهناك أطباء من بريطانيا وأستراليا ودول عالمية يأتون للتعلم.

وأوضح "يعقوب" أن مركز القلب بأسوان بدون الشباب لن يستمر، لافتًا إلى أن المركز يعد تجربة فريدة من نوعها، بفضل شهرته العالمية وما يقدمه من خدمة طبية متطورة وفائقة للإنسانية.

وأشار إلى أن الإبداع جزء لا يتجزأ من نجاح المركز وشهرته العالمية، مضيفًا: "بدون الإبداع لن يكون هناك علم أو طب أو تطور تكنولوجي".

ولفت إلى أن المستشفى تستقبل أكثر من 25 ألف حالة سنويًا، وهناك اَلاف الحالات في قوائم الانتظار، وتكون أولوية إجراء العمليات الجراحية للحالات المعقدة.

وأوضح أن وجود مركز جديد لعمليات القلب في العاصمة الإدارية يساعد في توفير الإنفاقات والوقت، مضيفًا: "نريد أن يكون هناك توسع سريع للمركز من أجل خدمة الشعب أجمع واستقبال الحالات من العالم".