كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:03 صباحاً - مارسيليا يقلب الطاولة على أميان في الدوري الفرنسي

مارسيليا

فاز فريق أولمبيك مارسيليا على مضيفه أميان بنتيجة 3-1 في المباراة التي احتضنها ملعب "ليكورن"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الفرنسي، بفضل تألق لاعبه فلوران توفان.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عن طريق المدافع باكاي ديباسي في الدقيقة الـ8.

ونجح فلوران توفان في قيادة الضيوف لقلب الطاولة، بإحرازه ثلاثية في الدقائق 26 و80 و90.

وبهذا الفوز، رفع مارسيليا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أميان عند 13 نقطة في المركز الـ16.