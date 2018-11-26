كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:03 صباحاً - بالفيديو.. سحر كازورلا يقود فياريال للفوز على ريال بيتيس بالليجا

فياريال

عاد ريال بيتيس للنتائج السلبية، وسقط على ملعب لاسيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد، أمام مضيفه فياريال، بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

بيتيس الذي حقق انتصارا مبهرا على برشلونة في الجولة الماضية بنتيجة 4-3، عاد لنتائجه المتخبطة، وفوّت فرصة القفز 6 مراكز دفعة واحدة.

في المقابل، سعى فياريال لتحقيق فوزه الأول على ملعبه هذا الموسم في الدوري، الأمر الذي تحقق أخيرا على حساب بيتيس.

المباراة انتظرت حتى شوطها الثاني لتشهد أول الأهداف، بطل المباراة سانتي كازورلا ينفّذ ركلة ركنية، يقابلها المهاجم جيرارد مورينو برأسية في الدقيقة 52، مسجلا الهدف الأول لـ فياريال.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى قدّم كازورلا تمريرة حاسمة أخرى، بكعب القدم هذه المرة، ليسجل النيجيري الشاب صامويل تشوكويزي هدف الغواصات الصفراء الثاني في الدقيقة 54.

كازورلا بات أكثر لاعب يصنع أهدافا لـ فياريال في تاريخهم بالدوري الإسباني، برصيد 30 تمريرة حاسما، متفوقا على الثلاثي: فيكتور، كاني، خوان رومان ريكيلمي أصحاب الـ28 تمريرة حاسمة.

كيكي سيتين مدرب بيتيس لجأ إلى دكة بدلائه، واستعان بالأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو وسيرخيو ليون.

الثاني أقدَم على مراوغة رائعة في منطقة جزاء فياريال، مقدما تمريرة ترجمها الأول إلى هدف رائع هو الأجمل في المباراة، كان ذلك متأخرا جدا، في الدقيقة 90، بعد أن فات الأوان.

المباراة شهدت مشاركة خواكين سانشيز قائد بيتيس، ليكون قد لعب مباراته رقم 497 في الدوري الإسباني، متعادلا مع فيرناندو إييرو في المركز السادس، خلف شابي إيرنانديز صاحب المركز الخامس بـ505 مباراة.

فياريال رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز 16، بينما تجمد رصيد بيتيس عند 16 نقطة في المركز 14.