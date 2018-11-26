كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:03 صباحاً - محامية: اقتصار الدعم النقدي في برنامج"تكافل"على طفلين غيردستوري
معتز عوض
قالت المحامية مها أبوبكر، إنها ضد اقتصار الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط، في الأسرة بدلًا من 3 أطفال في برنامج «تكافل وكرامة» بدءا من شهر يناير المقبل، لأن الطفل ملك المجتمع ولايجوز حذفه من الدعم .
وأوضحت لبرنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، أن أكثر طبقة إنجابا للاطفال هي الطبقة الفقيرة، وليس الطبقة الغنية، ولايجوز بأى حال من الاحوال معاقبته".
وتابعت أن اقتصار الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط غير دستوي، ويجب الطعن عليه.
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