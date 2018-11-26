كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:03 صباحاً - مشادة حامية على الهواء بين نائب ومحامية بسبب اقتصار الدعم على طفلين

معتز عوض

نشبت مشادة حامية بين أحمد رفعت عضو مجلس النواب، والمحامية مها أبوبكر،بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باقتصار الدعم على طفلين في برنامج «تكافل وكرامة».

وفي السياق ذاته قال أحمد رفعت عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري بيكفل العلاج الشامل والتعليم لكل المصريين بالمجان، والدولة والبرلمان لن يتدخلا فيه مهما كان لأنه حق مكفول للجميع.

وأضاف في حواره لبرنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، أن " الناس في الصعيد بيعتقدوا أن إنجاب الاطفال عزوة، موضحا أن الهدف من اقتصار الدعم على طفلين قرار صائب".

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه قد تقدم بمقترح اقتصار الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط، في الأسرة بدلًا من 3 أطفال على بطاقات التموين، وبرنامج تكافل وكرامة، لأن الهدف من ذلك ذهاب هذه الاموال لمن يستحق.