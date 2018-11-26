كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 12:53 صباحاً - عمرو أديب عن تصدير الكلاب والقطط للدول التى تأكل لحومهم : "نخلي في قلوبنا شوية رحمة"

كتبت : انجي بيومي

استنكر الإعلامي عمرو أديب، ما تردد من أنباء عن اتجاه حكومي لتصدير القطط والكلاب إلى الخارج، وخاصة إلى تلك الدول التي تأكل لحومهم، قائلًا إنه أمر غير ضروري ويجب وقفه.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، أن ديننا وإنسانيتنا تمنعنا عن الإقدام على تصدير الكلاب والقطط لأكلهم، مؤكدًا أنه أمر غير أخلاقي، متابعًا: "نخلي في قلوبنا شوية رحمة".

وأردف: "هتقولي الكلاب سعرانة، طب طعمهم يا سيدي لكن ماتلعبش في الطبيعة، خليني أقولكم إن اللي بيلعب في الطبيعة الطبيعة بتلعب فيه".

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد نفت ما جرى تداوله مؤخرًا من أنباء حول اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى دول أخرى.