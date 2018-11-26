كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 12:53 صباحاً - عمرو أديب عن تصدير الكلاب والقطط للدول التى تأكل لحومهم : "نخلي في قلوبنا شوية رحمة"
كتبت : انجي بيومي
استنكر الإعلامي عمرو أديب، ما تردد من أنباء عن اتجاه حكومي لتصدير القطط والكلاب إلى الخارج، وخاصة إلى تلك الدول التي تأكل لحومهم، قائلًا إنه أمر غير ضروري ويجب وقفه.
وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، أن ديننا وإنسانيتنا تمنعنا عن الإقدام على تصدير الكلاب والقطط لأكلهم، مؤكدًا أنه أمر غير أخلاقي، متابعًا: "نخلي في قلوبنا شوية رحمة".
وأردف: "هتقولي الكلاب سعرانة، طب طعمهم يا سيدي لكن ماتلعبش في الطبيعة، خليني أقولكم إن اللي بيلعب في الطبيعة الطبيعة بتلعب فيه".
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد نفت ما جرى تداوله مؤخرًا من أنباء حول اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى دول أخرى.
شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب عن تصدير الكلاب والقطط للدول التى تأكل لحومهم : "نخلي في قلوبنا شوية رحمة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .