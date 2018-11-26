كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 12:53 صباحاً - اوكرانيا تتهم موسكو بتدمير قاطرة سفن قبالة القرم

أعلنت البحرية الأوكرانية، أن سفينة لخفر السواحل الروس صدمت قاطرة للسفن في البحر الأسود اليوم (الأحد) قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، فيما اعتبرته «تصرفاً عدوانياً واضحاً».

وقالت كييف: إن الحادث وقع في حين كانت ثلاث من سفنها بينها بارجتان حربيتان صغيرتان تتجهان صوب مرفأ ماريوبول في بحر آزوف، وهي منطقة تشهد توتراً كبيراً بين البلدين.

من جهتها، اتهمت موسكو كييف بدخول مياهها في شكل غير قانوني واستفزازها بشكل متعمد لإثارة أزمة.

وتطالب موسكو بسيادتها على المياه قبالة سواحل القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.

وقالت البحرية الأوكرانية: إن سفينة «ذا دون» التابعة لقوات خفر السواحل الروسية «صدمت قاطرة السفن» الأوكرانية.

وأوضحت، أن الحادث تسبب بتدمير محرك القاطرة وسطحها الخارجي.

وتابعت البحرية الأوكرانية: إن السفن الروسية «قامت بتصرفات عدوانية بوضوح ضد السفن البحرية الأوكرانية».

وأكدت أن السفن الأوكرانية تواصل طريقها «رغم ما قامت به روسيا».

من جهته، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي يشرف على خفر السواحل، في بيان نقلته وكالات أنباء روسية: إن السفن الأوكرانية «دخلت في شكل غير شرعي منطقة مغلقة مؤقتاً في المياه الإقليمية الروسية».

وتابع: إن السفن الأوكرانية قامت بـ«تصرفات مستفزة»، معتبراً أن «هدفها كان واضحاً، التسبب بأزمة في المنطقة».

لكن أوكرانيا أشارت إلى أنها أبلغت روسيا مسبقاً بمسار سفنها المجبرة على سلوك هذه الطريق للوصول إلى بحر آزوف.

ويأتي هذا الحادث بعدما اتهمت كييف والبلدان الغربية، روسيا في سبتمبر (أيلول) الماضي بأنها «تعرقل» عن سابق تصور وتصميم مرور السفن التجارية عبر مضيق كيرتش، الطريق البحري الوحيد إلى بحر أزوف.

وبدأ حرس الحدود الروس مطلع عام 2018 توقيف سفن تجارية لإجراء عمليات مراقبة وتفتيش.

وزادت أوكرانيا عدد سفنها الحربية ودوريات حرس الحدود في بحر آزوف، الذي يمكن الوصول إليه فقط عبر مضيق كيرتش بين القرم وروسيا.

وتنتقد أوكرانيا محاولة موسكو خنق موانئها، البالغة الأهمية لصادراتها من المعادن، وتتهمها بالتحضير لهجوم على ماريوبول، المدينة الأخيرة التي تسيطر عليها كييف في الشرق، حيث أدى النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص خلال أربع سنوات.

وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا، الأمر الذي تنفيه موسكو.