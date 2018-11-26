كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 12:53 صباحاً - بالفيديو.. التعادل يحسم ديربي جنوى وسامبدوريا فى الكالتشيو

سامبدوريا

حسم التعادل الإيجابي ديربي ديلا لانتيرنا بين جنوى وسامبدوريا بهدفٍ مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب لويجي فيراريس في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإيطالي الكالتشيو.

الضيوف تقدموا مبكرًا عن طريق الإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا في الدقيقة الثامنة من عُمر المباراة.

بعدها بتسع دقائق استطاع النجم البولندي كريستوف بيونتيك إدراك التعادل لجنوى بهدفٍ من ركلة جزاء.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفٍ لكل فريق.

بهذه النتيجة رفع فريق سامبدوريا رصيد نقاطه إلى ست عشرة نقطة ليحتل بها المركز الثاني عشر في جدول ترتيب فرق الكالتشيو بفارق نقطة وحيدة عن جاره جنوى صاحب المركز الثالث عشر.

أما على مستوى سباق الهدافين فنجح نجم جنوى بيونتيك في رفع رصيد أهدافه إلى عشر أهداف ليتربع على صدارة هدافي الدوري الإيطالي متفوقًا على ملاحقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس صاحب التسعة أهداف.