كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 12:53 صباحاً - نتنياهو ينقذ حكومته ويعين قائد أركان جديد للجيش الإسرائيلي

أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميا، الأحد، تعيين الجنرال أفيف كوشافي، قائدا لأركان الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفاد مصدر حكومي.

وأوضح المصدر "أن الحكومة صادقت بالإجماع على هذا التعيين".

وكان وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان أعلن عن هذا التعيين في نهاية تشرين الاول/أكتوبر قبل استقالته من منصبه.

ومن المقرر ان يتولى الجنرال كوشافي منصبه في بداية 2019 ليحل محل الجنرال غادي ايسنكوت الذي تنتهى ولايته مع نهاية 2018.

ويعتبر منصب قائد أركان الجيش بالغ الاهمية في اسرائيل.

وكان كوشافي يتولى منصب مساعد قائد الاركان منذ 2017 بعد أن كان على رأس قيادة منطقة الشمال. وتسلم إدارة الاستخبارات العسكرية أثناء الحرب على قطاع غزة في 2014.

وهو متخرج من جامعتي هارفرد وهوبكينز الاميركيتين في مجال العلاقات الدولية.

