كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 12:53 صباحاً - بالفيديو.. بالميراس بطلاً للدوري البرازيلي للمرة الـ10 في تاريخه

بالميراس

فاز بالميراس بلقب الدوري البرازيلي، قبل مباراة على النهاية، عندما تغلب 1-صفر على فاسكو دا جاما اليوم الأحد، مانحا المدرب لويس فيليبي سكولاري لقبا كبيرا آخر، وهو في عمر السبعين.

وتولى سكولاري، الذي كان مدربا للبرازيل عندما فازت بكأس العالم للمرة الخامسة عام 2002، مسؤولية بالميراس في يوليو/ تموز الماضي، بينما كان الفريق في المركز السابع متراجعا بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر.

وتحت قيادة المدرب الذي قاد البرتغال لنهائي بطولة أوروبا 2004 خلال مسيرته الطويلة والمميزة، فاز بالميراس في 16 مباراة في الدوري البرازيلي من بين 22 تلت تعيينه وتعادل في 6 مباريات وتلقت شباكه تسعة أهداف فقط.

وسجل ديفرسون هدف الفوز في الدقيقة 71 من لقاء اليوم على إستاد ساو جانواريو عقب تحويله تمريرة ويليان نحو الشباك من مسافة قريبة، ليرفع رصيد بالميراس الى 77 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن فلامنجو الذي فاز 2-صفر على كروزيرو.