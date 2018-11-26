كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 12:53 صباحاً - سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي دوري المرتبط للسلة

سيدات السلة بالأهلي

نجح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري المرتبط، وذلك عقب التغلب على الصيد، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 73-56 في إياب ربع النهائي.

وكان الأهلي حقق أيضًا الفوز على الصيد بنتيجة 84-45، في إطار جولة الذهاب.

ومن المنتظر أن يلتقي سيدات الأهلي مع فريق الجزيرة في الدور نصف النهائي.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري المرتبط في الموسم الماضي.