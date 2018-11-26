كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 12:53 صباحاً - بالصور - الإسماعيلي يتدرب في بوروندي استعداداً لمواجهة نجوزي

مران الإسماعيلي

نجح الجهاز الطبي للإسماعيلي في تجهيز الجناح التونسي لسعد الجزيري استعدادا لمواجهة ماساجيه نجوزي البوروندي يوم الأربعاء في دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.

وأصبح الجناح جاهزا للمشاركة، مثله مثل محمد هاشم مدافع الفريق.

وفي نفس الوقت، خاض الفريق حصة تدريبية اليوم الأحد تم التركيز فيها على سرعة التسليم والتسلم.

وحاول فييرا التركيز على اللعب على النجيل الصناعي حيث سيواجه الدراويش ذلك الموقف يوم الأربعاء.

ويعود الإسماعيلي للمشاركة الإفريقية للمرة الأولى منذ مشاركته في الكونفدرالية عام 2014.

