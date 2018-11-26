كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 12:53 صباحاً - سامح الصريطي يكشف الحالة الصحية لصلاح السعدني

كتبت : شيرين عصملي

أكد الفنان سامح الصريطي، أن الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني جيدة.

وأضاف الصريطي خلال لقائه ببرنامج «الستات ما بيعرفوش يكدبوا» تقديم الإعلاميات منى عبد الغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، المذاع على فضائية «cbc»: «، : «صلاح السعدني بخير وبيروح النادي كل يوم جمعة، ودائمًا أتردد عليه للاطمئنان على صحته».

وتابع :"علاقتي بالفنانة الراحلة مديحة يسري كانت قوية، وكانت دائما تردد الشعر أثناء جلوسي معها، وذهنها كان حاضرا بالرغم من مرضها، ومديحة يسري كانت تتلقى الكثير من الاتصالات الهاتفية من مختلف دول العالم ومن أعلى المستويات وكانت ترد عليها وكانت بتبقى سعيدة».