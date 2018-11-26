كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 12:53 صباحاً - محمد غنيم: لا توجد سرقة أعضاء في مصر
كتبت : شيرين عصملي
أكد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، أن عملية نقل الأعضاء ليست سهلة.
وقال «غنيم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، إنه تحتاج لكثير من الإجراءات منها توافق الأنسجة بين المتبرع والمتبرع له.
وأضاف أنه لا توجد سرقة أعضاء في مصر، مشيرا إلى انتشار عمليات بيع الأعضاء داخل مستشفيات كبرى بالقاهرة، نتيجة التحايل، فهناك من يبغى بيع كليته أو فص كبده تحت بند التبرع وهو ما يعد تزييفا واحتيالا.
وأوضح: «إعلانات شراء الأعضاء منتشرة في كثير من الصحف الورقية، وهذا أمر مقلق للغاية».
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