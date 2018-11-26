بالفيديو| "كاميرا الوطن" ترصد شكاوى ربات البيوت من تضارب أسعار البطاطس

اختلفت آراء ربات البيوت عن التجار، بشأن انخفاض أسعار البطاطس، وفقا لما أعنلته شعبة الخضراوات بغرقة القاهرة التجارية، عن حدوث انخفاض في أسعار الخضراوات من 20 إلى 30%.

تجولت كاميرا "الوطن"، داخل سوق الخضار بالجيزة بعد انخفاض أسعار البطاطس، وسألنا الباعة والمواطنين عن الأسعار في السوق.

قالت إحدى ربات البيوت المترددات على شراء البطاطس، "سعر البطاطس منزلش لسه بيتباع بـ 12 آخر مرة جبت البطاطس من يومين كانت بنفس السعر ومرخصتش وبجيب في الأسبوع 2 كيلو، لأن أكتر حاجة بنأكلها هى البطاطس".

وأضاف أحد التجار في السوق، أن أسعار البطاطس انخفضت عن الأسبوع الماضي، "كانت بـ 12 و13 دلوقتي بقت بـ 8 و10"، ويرى أن انخفاض أسعار البطاطس يرجع إلى توفير المحصول، وأن سبب الزيادة كان لوجود كميات قليلة من محصول العام الماضي، وعدم حصد المحصول الجديد.

وتابع تاجر آخر بالسوق أن تفاوت أسعار البطاطس يرجع لاختلاف أنواعها، فهناك نوع بـ 12 جنيها وآخر بـ 8 جنيهات وهو بطاطس التحمير "صغيرة الحجم"، ولا يقبل أحد على شرائها ويقبلون على الأغلى، لأنها الأفضل.

وقالت إحدى البائعات في السوق، "البطاطس رخصت عن الأول في بـ 12 و8 و7، وأكتر بطاطس بتتباع التحمير اللي بـ8 جنيه".

وأضافت سيدة أخرى: "البطاطس الأول كانت بـ 18 جنيه عند بعض البائعين النهاردة اشترتها بـ 12 وكل ما بنزل بشترى كميات ومهما كانت غالية هنجبها لأنها من الحاجات الحيوية اللي منقدرش نستغنى عنها في الأكل".

وترى أن هناك فروق في أسعار البطاطس بالأسواق تجار يبيعونها بـ 15 جنيها، وأماكن أخرى بـ12 جنيها، ولكن في كل الأحوال أسعار البطاطس انخفضت عن الفترة الماضية.

اختلفت معها إحدى السيدات ربات البيوت، وأكدت أن البطاطس لم ينخفض سعرها حتى الآن، قائلة، "بطاطس إيه اللي قلت أرخص حاجة بـ 8 جنيهات ودي الرفيعة ولازم ناخد منها كميات كبيرة، لكن البطاطس الحلوة هى اللي بـ 14 جنيها ومرخصتش، البطاطس دي أكلة الفقير".

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