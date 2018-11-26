نجمات هوليوود يتألقن بأحذية "كلوي غوسلين" بمناسبات عالمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتضنت نجماتُ هوليوود من نيكول كيدمان إلى كيرا نايتلي الأحذية الأنيقة لماركة كلوي غوسيلين.

وقد كانت المصممة كلوي غوسيلين قد تأهلت إلى الدور النهائي لجائزة صندوق الأزياء CFDA / Vogue المرموقة لعام 2016، كما أنها عضو في مجلس مصممي الأزياء في أمريكا، وخلال السنة الحالية، تم تكريمها في حفل FN’s 2018 Emerging Talent Award.

وعلى مدى السنوات الماضية قدّمت المصممة أحذيتها ومجموعاتها السحرية، فأصبحت تصاميمها جزءًا من إطلالات السجادة الحمراء في العديد من المناسبات العالمية.

ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن بتصاميمها مؤخرًا، كيرا نايتلي التي ارتدت صنادل الكعب الفضي بحزام الكاحل من توقيع غوسلينلي تناسب مع فستانها الأبيض المطرّز والمزيّن بالريش في شهر سبتمبر من هذا العام لحضور العرض الأولي لفيلمها "كوليت".

كما ارتدت الممثلة الأسترالية ماري روز بيرن الكعب المخملي باللون البرغندي من "كلوي غوسلين" مع فستان قميص أزرق بأزرار أمامية من روشاس.

وبالعودة إلى عام 2017، كانت أوليفيا مون إحدى أنيقات هوليوود التي ارتدت تصميمًا من العلامة التجارية، حيث اختارت الكعب المدبّب بلون أزرق الباستيل مصنوع من جلد الغزال تميّز بمقدّمة مدبّبة وأربطة على الجزء الخلفي من الحذاء، لتكمل إطلالتها أحادية اللون.