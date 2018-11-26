الامارات | بريق الأفرول المخملي يصلح للحفلات

شكرا لقرائتكم خبر عن بريق الأفرول المخملي يصلح للحفلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الشوكولاتة الداكنة تزخر بمضادات الأكسدة. د.ب.أ

يمثل الجمبسوت المخملي بديلاً عن فساتين السهرة؛ إذ يمنح المرأة إطلالة متلألئة في الحفلات.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية، زيلكه جيرلوف، إن الجمبسوت أو الأفرول هو قطعة أحادية، مشيرة إلى أنه يكتسي هذا الموسم خامة المخمل البرّاقة، التي تنطق بالأناقة والفخامة، ما يجعله خياراً ممتازاً للحفلات والسهرات.

وأضافت أن الجمبسوت المخملي يطل هذا الموسم بتشكيلات متنوعة ليرضي كل الأذواق؛ إذ يطل بتصاميم بظهر مكشوف، وأخرى بأكمام طويلة وحزام، في حين تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها بقصّة غير متماثلة للأكتاف.

وتكتمل أناقة الجمبسوت المخملي، من خلال تنسيقه مع حذاء بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش لامعة. ولإطلالة نهارية يمكن اختيار تصميم بأكمام طويلة يتحلى بالبساطة، على أن يتم تنسيقه مع بوت يزهو بأحد الألوان الميتالك البرّاقة.