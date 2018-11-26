الامارات | 250 مشاركاً في جلسة «يوغا» مع غروب الشمس

شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مشاركاً في جلسة «يوغا» مع غروب الشمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع اختتام فعاليات الدورة الثانية من «تحدي دبي للياقة»، قادت معلمة اليوغا المحلية، ميليسا غطاس، أول من أمس، أكثر من 250 رجلاً وامرأة خلال جلسة يوغا على طريقة «فينياسا فلو» المخصصة للاسترخاء والتأمل، ضمن فعاليات «إكس دبي».

واستضاف منتجع «سيزرز بلو واترز دبي»، الجزيرة الأحدث في الإمارة، الجلسة التي أتاحت لعشاق اليوغا أجواء من الاسترخاء والتأمل.

وأقيمت «إكس يوغا دبي»، التي شكّلت آخر فعاليات «تحدي دبي للياقة» في نسخته لعام 2018، بدعم من «ريبوك»، العلامة العالمية المعروفة في مجال التجهيزات الرياضية وشركة «ميلت ووتر» الأوروبية المتخصصة في مياه الشرب الصحية.

وتوقّع المنظمون للفعالية أن يفضي نجاحها إلى اتساع نطاق المشاركة في نسخة العام المقبل من «إكس يوغا دبي»، التي تنظمها «دبي القابضة»، وسيستضيفها شاطئ «كايت بيتش» في الأول والثاني من فبراير المقبل.