الامارات | «سما دبي» تجدّد طلتها بـ «شباب اليوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سما دبي» تجدّد طلتها بـ «شباب اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت قناة سما دبي، أمس، دورتها البرامجية الجديدة، التي تتضمن برامج أنتجت في استديوهات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، إلى جانب باقة من المواسم الجديدة للبرامج، التي نالت متابعة عالية في الدورات الماضية.

وتطل خلال الدورة الجديدة للمرة الأولى برامج تجمع بين روح المعاصرة والحفاظ على التراث في آن واحد، من بينها البرنامج الحواري الشبابي الجديد «شباب اليوم»، وبرنامج «هلا Weekend».

وأكد مدير أول برامج بالإنابة، إدارة القنوات المحلية، حامد بن كرم، أن «الدورة البرامجية الجديدة لـ(سما دبي) تسعى إلى إبراز الوجهين الحضاري والإنساني، والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة، والترويج لهذه الإنجازات، من خلال مجموعة البرامج الجديدة، والتركيز على الجانب الحضاري بإمارة دبي، التي تلتقي فيها كل الثقافات والإبداعات العربية والإنسانية»، مشيراً إلى أن الكفاءات الوطنية العاملة في القناة استطاعت ترجمة هذا التوجه إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته.

وأضاف بن كرم: «في وقت لاحق من الدورة البرامجية الجديدة ستطلق برامج جديدة على صعيدي الشكل والمضمون، في الوقت الذي ستعكف فيه قناة سما دبي على الاستمرار في دعم المنتج الإماراتي التلفزيوني، إلى جانب دعم المبادرات الوطنية، لتكون الشاشة العاكسة لدولة الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، بما يتوافق وخطها الوطني، الذي يعكس النهضة الحضارية، والبنية الاجتماعية في دولة الإمارات».

ويأتي في مقدمة الدورة الحالية، البرنامج الجديد «شباب اليوم» من تقديم الإعلامية الإماراتية ديالا علي، الذي يمكن اعتباره برنامجاً حوارياً شبابياً، يُعنى بالقيادات العليا الشابة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والشابة، في الوقت الذي تتضمن كل حلقة حواراً سريعاً مع عدد من الشباب للتعرف إلى هوايتهم وشغفهم والأحلام التي يسعون إلى تحقيقها، وذلك مساء كل أربعاء.

ويقدم الإعلامي الإماراتي غانم الشامسي، البرنامج الجديد «هلا Weekend»، الذي يلقي من خلاله الضوء على أهم الأحداث والفعاليات الثقافية والترفيهية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مثل أهم العروض الترفيهية والاجتماعية، وغيرها من الفعاليات التي تزخر بها دبي وبقية إمارات الدولة، مساء كل خميس.

ويعود الشيخ أحمد عبدالكريم، إلى تقديم موسم جديد من برنامجه «معاً نستطيع» المتخصص في مجال التوعية الاجتماعية الأسرية، الذي يتضمن العديد من الفقرات التي تتناول بيئة الأسرة والتحديات التي تواجهها، وذلك مساء الجمعة.

أما برنامج «كشتات»، الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أحمد الكتبي، فيواصل تسليط الضوء على أهم الأماكن الترفيهية العائلية داخل الدولة، وذلك مساء الأربعاء.

ولم تغفل قناة سما دبي تقديم مواسم جديدة من البرامج، التي نالت نسب مشاهدة عالية، وحازت متابعة الجمهور، إذ يطل «صباح الخير يا بلادي» بحُلة جديدة من «دار الاتحاد» مع ليلى المقبالي، ميثاء إبراهيم، مريم الشيباني، وعلياء المناعي، من الأحد إلى الخميس، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً. ويستمر الإعلامي الإماراتي راشد الخرجي، في تقديم برنامجه الصباحي «البث المباشر» بالاشتراك مع إذاعة نور دبي، من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً على مدى ثلاث ساعات.

بينما يواصل برنامج «عام زايد» من تقديم حامد بن كرم، ومحمد الكعبي، تركيزه على المبادرات والفعاليات المصاحبة للاحتفاء بمئوية القائد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وذلك كل جمعة في بث مشترك مع قنوات مؤسسة دبي للإعلام. ويستمر الإعلامي الإماراتي جمال مطر، في تقديم برنامج «أبعاد ثقافية»، ليلقي الموسم الجديد الضوء على الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنون في دولة الإمارات، مساء كل خميس. في الوقت الذي يقدم فيه برنامج «المؤشر» مع الإعلامي الإماراتي مروان الحل، آخر التطوّرات والتغيّرات في أسواق الأسهم والشركات، مساء كل سبت.