الفرق بين النشاط البدني والرياضي.. أيهما أفضل لفقدان الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال

من المتعارف عليه أن النشاط والحركة من العوامل المهمة لنظام غذائي صحي يهدف إلى فقدان الوزن والحفاظ عليه مثاليًا، ومع ذلك يحدث الخلط بين ممارسة الرياضات المختلفة و بذل مجهود يسمى بالنشاط البدني.. فما الفرق بينهما وأيهما أفضل لفقدان الوزن؟

قالت الدكتورة شيرين إمبابي، أخصائي التغذية العلاجية وعضو فريق «Bloom - The Diet Experts» بمراكزIn Shape، إنالنشاط البدنينقوم بها بشكل يومي مثل (الحركة، الأعمال المنزلية، المشي، صعود السلالم) أما التمارين الرياضية فهي أشكال محددة منالنشاط البدنيمخطط له يهدف للحصول على اللياقة البدنية أو المهارات المكتسبة من تلكالرياضةوبالتالي تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية الأخرى وهي مثل (التمارين الصحية في الجيم، السباحة، ركوب الدراجات، الجري.. وغيرهم).

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