محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير- مادي غيث: في هذه الحلقة من برنامج "الأجزخانجي"، يتحدث الدكتور صيدلي باهر السعيد، عن كيفية التصدي لنزلاتالبردفي بداياتها بطريقة صحيحة دون اللجوء إلىالمضادات الحيويةالتي قد يضر الاستخدام العشوائي لها بصحة الفرد. لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأجزخانجي" مع باهر السعيد: روشتة للبرد "من غير مضاد حيوي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .