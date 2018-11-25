كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:43 مساءً - "العشوائيات": الدولة تحملت إيجار أهالي "تل العقارب" لحين تطويرها

كتبت : شيرين عصملي

قال إيهاب الحنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك توجيه من الرئيس السيسي، بتسليم أي وحدات سكنية مفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وهناك توجه لفرش الوحدات بفرش يناسب الطراز الإسلامي، منوهًا إلى أن الدولة تحملت تكلفة الإيجار المؤقت لأهالي منطقة تل العقارب لحين تطويرها.

وأضاف "الحنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن منطقة روضة السيدة، تل العقارب سابقًا، كانت منطقة غير آمنة، وكان يقطنها نحو 900 أسرة على مساحة 7.5 فدان، وكان جميعها بيوت طينية وعشش، وكانت موجودة على تل جيري يتراوح من 5-13 متر، وكان به عقارب وهذا سبب تسميتها بهذا الاسم.

وأكد ان المنطقة الآن تم تصميمها على الطراز الإسلامي، وهي عبارة عن دور أرضي و5 أدوار، وسيتم افتتاح المشروع نهاية ديسمبر 2018، منوها أنه سيتم البدء في تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بداية 2019.