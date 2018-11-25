كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:43 مساءً - "الرفق بالحيوان": شرق أسيا يقوموا بسلخ وشوي الحيوانات حية

كتبت : شيرين عصملي

قالت الدكتورة مني خليل، نائب رئيس الاتحاد المصري للرفق بالحيوان، إنه منذ عدة أشهر عندما فتح موضوع تصدير الحمير الهيئة العامة للخدمات البيطرية تحدثت عن دراسة تصدير الكلاب لكوريا، والنائبة البرلمانية مارجريت عازر، تحدثت منذ شهر عن تصدير الكلاب للدول التى تأكلها لحل مشكلة كلاب الشوارع.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أنها تواصلت مع النائبة مارجريت عازر، فقالت لها لم لا نصدر الكلاب، فنحن نأكل الماشية والأغنام، موضحة أن ذبح الماشية والاغنام حلله الله بشروط بدون تعذيب او ترويع للحيوان، بينما شرق أسيا يقوموا بأكل وسلخ وشوي الحيوانات حية، ويقوموا بتعريض الحيوان للتعذيب حتى تتم تغيير فسيولوجية الدم حتى تكون نوعية اللحم أفضل لهم، ويقوموا بسلخ الفرو لاستخدامه في تصنيع شنط ومكياج مغشوش للسيدات.

وأوضحت أن البعض يحاول التلويح أن جمعيات الرفق بالحيوان لها أغراض أخرى برفضها تصدير الكلاب والقطط للخارج، مضيفة: "نحن لانسيئ لمصر، وإنما من يُسيئ هو صاحب التصريح عن تصدير الكلاب والقطط البلدي الموجودة في الشوارع".